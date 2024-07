Revolut înregistrează un profit net de 56 de ori mai mare față de anul trecut Veniturile grupului Revolut au crescut cu 95% anul trecut, pana la 2,2 miliarde dolari (2,1 miliarde euro), de la 1,1 miliarde dolari (1,1 miliarde euro) in 2022, in timp ce profitul net a crescut de 56 de ori, la 395 milioane euro, de la 7 milioane euro in 2022. ”Revolut a continuat sa inregistreze profit […] The post Revolut inregistreaza un profit net de 56 de ori mai mare fața de anul trecut appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile grupului Revolut au crescut cu 95% anul trecut, pana la 2,2 miliarde dolari (2,1 miliarde euro), de la 1,1 miliarde dolari (1,1 miliarde euro) in 2022, in timp ce profitul net a crescut de 56 de ori, la 395 milioane euro, de la 7 milioane euro in 2022.

- Meta Estate Trust, companie de tip holding din sectorul imobiliar, care acționeaza ca un portal intre piața imobiliara și piața de capital, a inregistrat un profit net de doua milioane de lei, in trimestrul unu 2024, arata datele furnizate Bursei de Valori București (BVB). Veniturile totale ale companiei…

- Statele Unite reiau ritmul obișnuit de furnizare a armelor pentru Ucraina dupa aprobarea legii care prevede alocarea a 61 de miliarde de dolari Kievului. Astfel, este in pregatire un pachet de ajutor in valoare de 400 de milioane de dolari, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Potrivit unui…

- Iata cum a evoluat Warner Bros. Discovery, in comparatie cu estimarile analistilor chestionati de LSEG: pierdere pe actiune: 40 de centi fata de pierderea de 24 de centi asteptata; venituri: 9,96 miliarde USD fata de 10,231 miliarde USD estimate. Warner Bros. Discovery – care detine serviciul de streaming…

- La fel ca si alte companii media, Disney a incercat sa se adapteze migratiei consumatorilor de la televiziunea prin cablu la streaming si a promis Wall Street ca operatiunea sa de streaming va deveni profitabila pana in septembrie. Divizia a pierdut bani de cand Disney+ a debutat in 2019, intr-un impuls…

- Ministrul Agriculturii din Ucraina, Mikola Solski, este suspect intr-o ancheta penala care urmarește instrainarea unor terenuri care au aparținut statului. Oficialul tocmai ce a fost anunțat de procurorii anticorupție ca are calitatea pe care o are in dosarul de corupție. Așadar, ministrul ucrainean…

- Argentina a reusit sa inregistreze in primul trimestru din 2024 un excedent bugetar de 275 de miliarde de peso (300.000 de dolari), anunta cu bucurie noul presedinte Javier Milei, care evoca o "realizare istorica", relateaza AFP, citata de News.ro.Javier Milei a subliniat ca Argentina a inregistrat…

- Analiza expertului Veaceslav Ionița pe tema gazelor naturale a starnit un mare scandal printre guvernanți, experți și instituțiile vizate. Aceștia au dat de pamant cu „analiza” calificand-o drept o „opinie”. Ionița a decis sa le raspunda „pseudo-experților”, cu o noua analiza. „Prețul mediu de achiziție…