Revolut: Inflația a redus cheltuielile românilor cu utilitățile și serviciile, dar nu a afectat apetitul pentru călătorii și divertisment In primele noua luni ale anului 2022, romanii au efectuat 141 de milioane de tranzacții cu Revolut, cu 20% mai multe decat in primele trei trimestre ale anului 2021. In același timp, volumul total al plaților realizate cu super-aplicația financiara s-a majorat cu 17%, in perioada ianuarie – septembrie 2022, fața de perioada similara din 2021. Din datele agregate de super-aplicația financiara se poate vedea ca, in ceea ce privește comportamentul de consum al clienților romani, cea mai mare creștere, cu +71%, a fost inregistrata pentru cheltuielile generale. Aceeași categorie a fost pe primul loc… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Administratia Fondului pentru Mediu amana din nou lansarea Programului privind casarea autovehiculelor uzate, pentru perioada 11 noiembrie 2022, ora 10:00 – 30 decembrie 2022, ora 14:00, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES. In aceasta perioada sau pana la epuizarea bugetului alocat sesiunii…

- Cheltuielile cu dobanzile devin tot mai sufocante pentru buget: au ajuns la 1,4- din PIB-ul Romaniei, dupa primele opt luni din anul 2022. Potrivit datelor publicate luni de ministerul de Finante, contribuabilii au platit, din ianuarie pana in august, 19,1 miliarde de lei pe dobanzi. Fata de primele…

- Un atac cibernetic a compromis datele a 50.144 de utilizatori ai aplicației financiare Revolut, noteaza publicația britanica The Times. Atacul a avut loc duminica trecuta, in data de 11 septembrie a.c., iar datele au fost accesate prin intermediul unei terțe parți, dupa ce un angajat Revolut a fost…

- Comparativ, profitul net al companiei a fost de 282,66 milioane lei in primul semestru din 2021, in timp ce cifra de afaceri a fost de 1,141 miliarde lei. ” Primele 6 luni ale anului 2022 au generat rezultate pozitive pentru Chimcomplex, principalul producator si furnizor de substante chimice vitale…

- O decizie finala privind rectificarea bugetara va fi luata pana la jumatatea lunii august, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca, care a mai precizat ca se va tine cont atat de executia bugetara pe primele sase luni, cat și de indicatorul referitor la reducerea cheltuielilor cu 10% la bunuri…

- Romanii au efectuat 86 de milioane de tranzactii cu Revolut, in primele sase luni ale anului 2022, cu 31% mai multe fata de primul semestru din 2021, iar turismul a generat cea mai mare crestere, potrivit datelor aplicatiei financiare. Volumul total al platilor realizate s-a majorat cu 29% in primele…

