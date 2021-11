Stiri pe aceeasi tema

Achiziție mare în business-ul de tehnologie: suedezii de la Ericsson au ajuns la un acord definitiv pentru a cumpara o companie americana de telecomunicații în cloud pentru suma de 6,2 miliarde de dolari.

Compania germana de mașini sport Porsche a anunțat, vineri, ca a preluat un pachet majoritar de acțiuni într-un startup croat care produce biciclete electrice. Reamintim ca, anul acesta, Porsche a creat un joint venture cu Rimac Automobili, Bugatti-Rimac.

In luna septembrie, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.732 lei, cu 44 lei (+0,8%) mai mare decat in luna august, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.517 lei, in creștere fata de luna precedenta, cu 30 lei (+0,9%), anunța Institutul Național de Statistica (INS). Cu aceasta suma,…

Compania americana de securitate cibernetica McAfee, cunoscuta mai ales pentru produsul sau antivirus cu același nume, a anunțat, luni, ca urmeaza sa fie cumprata, cu suma de 14 miliarde de dolari, de un consorțiu de fonduri de investiții.

Un timisorean care a cumparat opt bilete de avion pentru familie si prieteni se chinuie de jumatate de an sa obtina voucherele promise in schimb anularii zborului de intoarcere. Compania ii propusese barbatului, care cumparase bilete dus-intors, sa se intoarca acasa cu un avion programat inaintea…

Bancile și companiile de asigurari caștiga timp valoros in procesul de digitalizare, dar și un plus de productivitate Compania lanseaza o noua versiune de platforma care se numește FintechOS 22 și care le permite furnizorilor de servicii financiare sa iși accelereze programele de transformare pentru…

Facebook se numeste acum Meta, a anuntat joi compania, intr-un schimbare a brandului care se concentreaza pe ambitiile sale de a construi „metaversul", un mediu virtual comun pe care mizeaza ca va fi devina urmatoarea mare platforma informatica, transmite Reuters. Schimbarea numelui vine in…

Compania româneasca D-Toys, fondata în urma cu 20 de ani, de Tibor Fustos, care produce și jocul „Dacii și Romanii", a fost preluata majoritar de un fond de investiții susținut de Uniunea Europeana.