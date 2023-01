Revolut: Cum arată planurile financiare ale europenilor în 2023 Instrumentele de economisire sunt preferatele europenilor (27%), iar romanii și britanicii sunt cei mai preocupați de acestea (36%) Patru din zece europeni sunt interesați de pastrarea bunastarii actuale și iau in calcul asigurarea mașinilor și a locuințelor Doar 3% dintre europeni mai sunt interesați de creditul ipotecar. In Romania, media este și mai scazuta (1%), in condițiile in care romanii sunt fruntașii Europei la deținerea de locuințe (95%) 18% dintre europeni declara ca vor ține banii la saltea, fața de 13% dintre respondenții romani Sarbatorile de iarna au trecut și mulți dintre europeni… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Revolut și Dynata – Instrumentele de economisire sunt preferatele europenilor (27%), iar romanii și britanicii sunt cei mai preocupați de acestea (36%) – Patru din zece europeni sunt interesați de pastrarea bunastarii actuale și iau in calcul asigurarea mașinilor și a locuințelor – Doar 3% dintre…

- Se apropie Sarbatorile de iarna și mulți dintre romani cumpara sau vand porci, din care se vor pregati apoi bucatele tradiționale pentru masa de Craciun. In lipsa unui cantar, oamenii de la sate folosesc și azi o metoda veche pentru a afla greutatea animalului, scrie alba24.ro.

- Mulți o considera buruiana, dar vindeca unele din cele mai grave boli - TONIC minune pentru regenerarea organismuluiPatru licori terapeutice care pot fi obtinute acasa dintr-o planta considerata pe nedrept o simpla buruianaAliorul sau limba-mielului, planta tamaduitoare cu flori ca albastrul de Voroneț,…

- O echipa internationala de cercetare romano-ungaro-ucraineana a descoperit o noua specie de planta in Romania, Salvia revelata, a informat Societatea Ornitologica Romana (SOR), potrivit Agerprees. „Desi nu este o planta rara, ci are o larga distributie in intreaga regiune de stepa a Europei, aceasta…

- Opt din zece romani se asteapta sa gaseasca produse reduse cu cel putin 30%, de "Black Friday" sau "Cyber Monday", iar la nivel european majoritatea consumatorilor considera ca brandurile triseaza cu ocazia celor doua evenimente din an cu cele mai importante discounturi, arata un studiu realizat…

- Romanii se jeneaza sa negocieze reduceri de pret si majorari salariale si considera ca educatia financiara ar trebui predata in scoli, se arata intr-un studiu al unei aplicatii financiare remis, ieri, AGERPRES. Cu ocazia Zilei Mondiale a Economisirii, Revolut a intrebat 10.000 de europeni, dintre care…

- Romanii se jeneaza sa negocieze majorari salariale, zic autorii unui studiu Foto: Arhiva. Românii se jeneaza sa negocieze reduceri de pret si majorari salariale si considera ca educatia financiara ar trebui predata în scoli, se arata într-un studiu al unei aplicatii…

- Specialiștii in energie lanseaza un avertisment și spun ca de anul viitor am putea vedea facturi chiar și cu 200% mai mari decat cele de acum, in lipsa unor masurilor luate de guvernanți, și asta din cauza prețurilor uriașe cu care se vinde energia acum. Coaliția de guvernare cauta o soluție. Momentan…