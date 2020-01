Revolut, aproape de o evaluare de 5 miliarde de dolari: runda ar urma sa fie incheiata la finalul lunii

Stiri pe aceeasi tema

- Amazon a recomandat utilizatorilor sa dezinstaleze un produs pentru care PayPal tocmai a platit 4 miliarde de dolari, extensia browserului Honey fiind vazuta ca un „risc de securitate”, relateaza CNBC, potrivit Mediafax.PayPal a platit 4 miliarde de dolari pentru startup-ul care a colaborat…

- Biserica Mormona este acuzata ca a strans 100 de miliarde de dolari din donații facute de membri, in scop caritabil, banii nefiind insa cheltuiți in acest scop, ci pentru afaceri dubioase.David A. Nielsen (41 de ani), manager in cadrul diviziei de investiții a Bisericii lui Isus Hristos a…

- Startup-ul producator de vehicule electrice Rivian a atras fonduri de 1,3 miliarde de dolari intr-o runda de investitii condusa de managerul de fonduri T. Rowe Price, la care au mai au mai participat investitorii existenti Amazon.com si Ford Motor, transmite Reuters.

- Angola a recuperat peste cinci miliarde de dolari sustrasi din visteria statului atat in tara, cat si in strainatate, a anuntat marti ministrul angolez al justitiei, Francisco Queiroz, dupa doi ani de campanie de combatere a coruptiei in aceasta tara africana bogata in resurse naturale, indeosebi…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat sambata ca a ajuns la un acord de principiu cu Ucraina in vederea unui imprumut de circa 5,5 miliarde de dolari pentru relansarea unei economii in dificultate, noteaza AFP.Imprumutul, prevazut pe trei ani, trebuie sa fie aprobat de conducerea si…

- Grupul de lux francez LVMH a lansat o oferta de 14,5 miliarde dolari pentru pentru achizitia celebrului brand de bijuterii Tiffany. LVMH care este condus de miliardarul Bernard Arnault și deține marci precum Louis Vuitton și Christian Dior și-a confirmat luni interesul de a cumpara brandul newyorkez…

- Johnson & Johnson (J&J) si-a revizuit in scadere profitul aferent trimestrului al treilea cu 3 miliarde de dolari, pentru a include impactul proiectului de acord convenit in SUA in cazul opioidelor, relateaza Reuters.

- ​Compania americana de conținut video pe streaming online Netflix a anunțat, luni, ca va împrumuta 2 miliarde de dolari, printr-o emisiune de obligațiuni, pentru a finanța noi producții și achiziții de film. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....