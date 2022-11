Revolut a ajuns la 25 milioane de clienţi, din care 2,5 milioane în România Revolut a depasit pragul de 25 de milioane de clienti persoane fizice, adaugand inca 5 milioane de utilizatori din iulie pana in noiembrie. In regiunea Europa Centrala si de Est (CEE), aplicatia a ajuns la 7,5 milioane de clienti, cu Romania lider regional (2,5 milioane clienti) si Polonia pe pozitia secunda (2 milioane de clienti). Fondata in Londra, in 2015, aplicatia financiara sustine, in fiecare luna, peste 330 de milioane de tranzactii realizate de cei peste 25 de milioane de utilizatori. Revolut va deveni disponibila in lunile urmatoare pe noi piete importante precum Brazilia, India… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Primark, retailerul international de moda, a anuntat astazi ca primul sau magazin din Romania va fi inaugurat in Bucuresti in preajma sezonului sarbatorilor de iarna. Situat in centrul comercial ParkLake, acesta se va deschide pentru cumparatori joi 15 decembrie, de la ora 10.00. Inaugurarea marcheaza…

- Serviciul fintech Revolut , care funcționeaza in Romania in baza unei licențe bancare care i-a fost acordata de Lituania, furnizeaza ANAF-ului orice informatie solicitata, astfel incat niciun contribuabil roman nu poate ascunde venituri folosind aceasta aplicație financiara – a afirmat vineri președintele…

- Daca inflatia din Europa de Vest ar urma sa fie „imblanzita", conform celor mai multe prognoze, in decurs de un an, in randul specialistilor se contureaza temeri din ce in ce mai mari ca Europa Centrala se va confrunta cu cresteri accelerate de preturi pentru ceva mai mult timp, potrivit unei analize Euractiv.…

- Zimmer Biomet Holdings, lider mondial in tehnologie medicala, deschide o sucursala ȋn Romania și investește peste 3,5 milioane de euro, ȋn țara noastra, ȋn 2023. Investiția va merge catre cheltuieli logistice (birou nou, depozit etc.), construirea unei echipe locale de cel puțin 25 de persoane și asigurarea…

- Uniunea Europeana a produs anul trecut aproximativ 13,5 milioane de biciclete, o crestere cu 11% fata de 2020, iar cei mai mari producatori de biciclete au fost Portugalia (2,9 milioane), Romania (2,5 milioane), Italia (1,9 milioane), Germania (1,4 milioane) si Polonia (1,2 milioane), arata datele…

- Uniunea Europeana a produs anul trecut aproximativ 13,5 milioane de biciclete, o crestere cu 11% fata de 2020, iar cei mai mari producatori de biciclete au fost Portugalia (2,9 milioane), Romania (2,5 milioane), Italia (1,9 milioane), Germania (1,4 milioane) si Polonia (1,2 milioane), arata datele publicate…

- Politistii de frontiera din Varșand, Nadlac și Nadlac II, judetul Arad, au depistat 72 de cetateni straini, provenind din diferite state, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in patru automarfare incarcate cu diverse bunuri.In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Numarul refugiatilor proveniti din Ucraina care au ajuns in alte tari din Europa ca urmare a invaziei ruse declansate in urma cu mai bine de jumatate de an a depasit miercuri sapte milioane, potrivit statisticilor actualizate zilnic de Agentia Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), transmite Agerpres.…