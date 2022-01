Revoltele din Kazahstan: În total, au murit 164 oameni, printre care 2 copii ​În total, 164 de oameni dintre care doi copii au murit în timpul revoltelor din Kazahstan, relateaza Reuters citând agențiile de presa rusești.



Bilanțul a fost dat publicitații de ministerul sanatații.



Protestele, cele mai ample din cei 30 de ani de la independența, au izbucnit duminica trecuta, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți dar s-au transformat rapid în revolte de contestate a puterii apropiate de Kremlin.



Din cei 164, 103 au murit în capitala financiara Almatî. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

