Revoltele din Kazahstan: Fostul șef al comitetului de securitate și alți câțiva oficiali au fost arestați sub acuzația de trădare ​Autoritațile din Kazahstan l-au arestat pe fostul șef al comitetutului național de securitate Karim Massimov și alți câțiva oficiali sub suspiciunea de tradare, fara a da alte detalii, relateaza sâmbata Reuters.



Forțele de securitate par sa fi preluat controlul pe strazile de Almatî dupa mai multe zile de revolta și violențe.



Forțele rusești au ajuns în Kaszahstan la cererea regimului autoritar din Almatî, pe fondul revoltelor antiguvernamentale care s-au soldat deja cu zeci de morți și sute de raniți în rândul protestatarilor și al polițiștilor.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

