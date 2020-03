Revolte violente în închisorile italiene, în urma măsurilor împotriva coronavirusului O masura fara precedent a fost luata in Italia. Intreaga tara este in carantina si 60 de milioane de cetateni, inclusiv 1,2 milioane de romani, sunt indemnati sa ramana acasa. Guvernul din peninsula a decis sa interzica toate adunarile publice si deplasarile daca acestea nu sunt urgente. Criza s-a adancit si in penitenciare, unde sapte detinuti au fost ucisi, in urma revoltelor provocate de inasprirea masurilor impotriva coronavirusului. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șase deținuți au murit in revolta din Modena, in inchisoarea Sant’Anna. Protestele din inchisorile italiene impotriva restricțiilor impuse din cauza coronavirusului, au scapat de sub control.

- Supermarketurile au fost luate cu asalt in toata Italia dupa ce Guvernul a anunțat noi masuri care interzic calatoriile care nu sunt in interes de serviciu, pentru sanatate sau nu au un motiv intemeiat.Limitarea calatoriilor, extinsa acum pentru toata Italia, i-a facut pe oameni sa iasa sa…

- Revolte - soldate cu cel putin un mort - au avut loc in weekend in patru inchisori italiene, dupa suspendarea vizitelor familiale, in cadrul masurilor luate in vederea opririi raspandirii epidemiei, au anuntat un sindicat al personalului penicetnciar si un ONG, reateaza AFP, potrivit news.ro.”In…

- Guvernul de la Roma a adoptat duminica dimineata prin decret masuri exceptionale de izolare a milioane de italieni care locuiesc in nordul tarii, precum si masuri restrictive referitoare la intreaga tara si care vor ramane in vigoare pana la 3 aprilie, informeaza AFP. Potrivit dpa, premierul italian…

- Epidemia de coronavisus a perturbat educația a aproape 300 de milioane de elevi și studenți din intreaga lume, potrivit unui raport UNESCO citat de CNBC.Organizația Națiunilor Unite care monitorizeaza educația globala spune ca numarul copiilor care lipsesc de la școala la nivel mondial este…

- Singurele cazuri confirmate pana acum in Rusia erau doi chinezi, care au fost declarati de atunci vindecati, si trei rusi contaminati pe pachebotul Diamond Princess si repatriati in tara lor, dar nu in capitala. Potrivit Centrului operational rus de lupta impotriva coronavirusului, tanarul…

- Dupa apariția focarelor din Italia, riscul infectarii cu coronavirus este tot mai ridicat pentru cetațenii romani, iar din acest motiv autoritațile locale de la Pitești iau masuri de prevenire a raspandirii virusului. Cum principala masura de prevenire consta in spalatul pe maini și dezinfectarea…

- Comisia Europeana a anuntat alocarea a 232 de milioane de euro suplimentar pentru a combate inceputul epidemiei de coronavirus in blocul comunitar, dupa o inmultire a cazurilor de infectare cu coronavirus in Italia, unde s-au inregistrat deja cinci decese, cerand in acelasi timp statelor membre sa nu…