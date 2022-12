REVOLTE pe străzile din Paris, după ce un bărbat de 69 de ani a UCIS trei oameni! S-a declansat haosul pe strazile din Paris, dupa ce un barbat a tras mai multe focuri de arma și a ucis cel puțin trei oameni. Activiștii kurzi au protestat la adresa poliției, care a raspuns cu gaze lacrimogene. Un barbat inarmat a deschis focul asupra unui centru cultural kurd și a unei cafenele kurde din […] The post REVOLTE pe strazile din Paris, dupa ce un barbat de 69 de ani a UCIS trei oameni! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

