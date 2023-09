Revolte în Suedia, după o acțiune de ardere a Coranului Poliția din orașul suedez Malmo a declarat ca in oraș au izbucnit revolte dupa o noua acțiune de ardere a Carții Sfinte a musulmanilor - Coran. Despre acest lucru a anunțat canalul SVT, relateaza lenta.ru {{699432}}Potrivit organelor de drept, participanții la revolte au dat foc la citeva mașini și au aruncat cu pietre in secțiile de poliție. Se anunța ca protestele au fost cauzate de acțiun Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

