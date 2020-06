Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a anunțat ca in orașul New York va fi instituita starea de asediu, in urma celor patru nopți de proteste violente generate de decesul barbatului de culoare George Floyd, scrie NY Post.Andrew Cuomo a adaugat ca vor fi scoși pe strazi inca 4.000 de ofițeri…

- O mașina a poliției din orașul american New York este filmata in timp ce trece peste un gard de protecție și intra intr-un grup de protestatari, scrie NY Post.In videoclip se vede cum o prima mașina a poliției newyorkeze intra cu viteza relativ redusa pe strada Flatbush, aproape de St. Marks Avenue,…

- Protestele ce condamna moartea lui George Floyd continua pentru cea de-a cincea noapte. Pana acum a fost cerut ajutorul Garzii Nationale si decretata stare de alerta in peste 25 de orase din 16 state. Mai multi protestatari acuza fortele de ordine de starnirea violentelor dupa ce masinile politiei au…

- Proteste violente au loc in zeci de orase din Statele Unite, dupa moartea lui George Floyd. Cazul barbatului de culoare care si-a pierdut viata in timp ce era imobilizat brutal de agenti de politie din Minneapolis, Minnesota a strarnit reactii puternice.

- Politisti in tinuta speciala au actionat sambata seara impotriva manifestantilor care incalcau interdictia de circulatie pe timpul noptii la Minneapolis, tragand cu gaze lacrimogene si grenade asurzitoare pentru a-i indeparta de un comisariat, a constata un fotoreporter al agentiei France Presse.…