Stiri pe aceeasi tema

- Centrul pentru Democratie si Tehnologie din Washington a contestat marti in justitie ordinul executiv al presedintelui Donald Trump referitor la retelele sociale, argumentand ca incalca primul amendament din Constitutia Statelor Unite, transmite Reuters, potrivit news.ro.Grupul de protectie…

- Procurorul general William Barr a cerut personal ca protestatarii sa fie dispersați luni din Piața Lafayette din Washington, chiar înainte ca președintele Donald Trump sa vorbeasca din Gradina de Trandafiri a Casei Albe, a relatat Washington Post, citând surse anonime din cadrul Departamentului…

- Twitter a semnalat doua postari ale președintelui american Donald Trump , adaugand sub mesajele sale un avertisment: „Verificați faptele”. In engleza, avertismentul Twitter suna astfel: „Get the facts about mail-in ballots”, scrie publicația 20 minutes. Șeful statului american afirma ca „votul prin…

- Peste 1.100 de fosti procurori federali americani au criticat miercuri tentativa Departamentului de Justitie de a retrage acuzatiile aduse fostului consilier pentru securitate nationala Michael Flynn, afirmand ca masura pune interesele personale ale presedintelui Donald Trump inaintea interesului public,…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentantilor, Eliot Engel, a declarat luni ca inspectorul general al Departamentului de Stat ar fi putut fi concediat pentru ca investiga declararea situatiei de urgenta de catre presedintele Donald Trump pentru a permite vanzari de echipamente…

- Presedintele american Donald Trump l-a concediat vineri pe inspectorul general al Departamentului de Stat Steve Linick, afirmand ca nu mai are incredere in capacitatea acestuia, spre nemultumirea democratilor din Congres, care au deschis o investigatie, acuzandu-l pe presedinte ca escaladeaza un conflict…

- Presedintele american Donald Trump l-a concediat vineri pe inspectorul general al Departamentului de Stat Steve Linick, afirmand ca nu mai are incredere in capacitatea acestuia, spre nemultumirea democratilor din Congres, care au deschis o investigatie, acuzandu-l pe presedinte ca escaladeaza un…

- Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a ordonat eliberarea mai multor detinuti din cauza pandemiei de Covid-19 si a avertizat ca inchisorile se confrunta cu situatii de urgenta, scrie The Guardian.