Stiri pe aceeasi tema

- In Bangladesh au loc manifestații violente, care s-au soldat cu zeci de victime. Manifestantii au incendiat sediul principalului canal al televiziunii publice a Bangladesh-ului, BTV, iar "multe persoane fiind prinse in interior", a transmis joi aceasta televiziune pe fondul protestelor studentilor care…

- In urma protestului desfașurat in data de 1 iulie 2024, in fața sediului Complexului Energetic Oltenia, reprezentanții protestatarilor au fost primiți la discuții de catre membrii Directoratului societații și Directorul Direcției Resurse Umane. Scopul acestor discuții a fost gasirea unor soluții la…

- Cel putin 10 persoane au murit, peste 30.000 de locuinte au fost distruse si alte zeci de mii avariate dupa ce ciclonul Remal s-a dezlantuit asupra regiunilor costiere din Bangladesh, scrie AGERPRES.

- Angajații de la Arhivele Nationale – Serviciul Judetean Dolj au decis sa protesteze prin intreruperea activitații. Pana la ora 12.00, la Arhivele Dolj s-a anulat programul cu publicul. Angajații de la Arhivele Nationale – Serviciul Judetean Dolj , alaturi de colegii din toata țara, iși exprima profunda…

- FOTO | Angajații APM Alba continua protestele: Activitatea in cadrul agenției, intrerupta vineri timp de 2 ore Angajații APM Alba continua protestele: Activitatea in cadrul agenției, intrerupta vineri timp de 2 ore Angajații APM Alba continua protestele și vineri pentru a atrage atenția guvernanților…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a decis miercuri sa declare starea de urgenta in Noua Caledonie, relateaza BFMTV, dupa ce au fost ucise mai multe persoane in urma unor revolte generate de o lege care da mai multe drepturi rezidenților francezi. Insula Noua Caledonie, situata intre Australia și…

- Un castan s-a prabușit la pamant in timp ce oamenii se aflau la plimbare prin Parcul Central din Cluj-Napoca. Din fericire nimeni nu a fost ranit. Doua femei au fugit in ultima clipa cand au vazut ca, copacul se prabușește. Oamenii se intreaba acum daca zona este sigura și daca autoritațile ar trebui…

- Plenul Curții de Conturi a Romaniei a decis recent sa majoreze cu pana la 50% salariile personalului din aceasta instituție ca fiind, vezi Doamne, „o stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare”. Membrii Plenului Curții de Conturi a Romaniei au aprobat saptamana trecuta…