Un profesor și o educatoare din Suceava au fost reținuți dupa ce ar fi agresat sexual mai mulți copii. Profesorul ar fi fost inregistrat de o eleva, in timp ce ii facea avansuri, iar educatoarea ar fi agresat sexual trei fetițe. „Doua persoane banuite de agresarea sexuala a unor minori au fost fost retinute si, ulterior, arestate preventiv, acestea fiind cercetate in doua dosare distincte”, a informat, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. Potrivit sursei citate, cercetarile au fost continuate vineri intr-o cauza din 12 ianuarie 2022, cand o eleva in varsta in varsta de…