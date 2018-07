Stiri pe aceeasi tema

- Justitia spaniola l-a trimis la inchisoare pe fostul trezorier al partidului aflt la putere in Spania, Luis Barcenas, condamnat la 33 de ani de detentie dupa ce a fost gasit vinovat de coruptie, intr-un proces care obliga Guvernul sa infrunte o motiune de cenzura,

- La Curtea de Apel București are loc astazi un nou termen pe latura civila din dosarul „Baneasa” in care Puiu Popoviciu a fost condamnat la 7 ani de inchisoare. Aparatorii omului de afaceri cer magistraților incuviințarea unei adrese catre DNA pentru a lamuri implicarea SRI in aceasta ancheta, informeaza…

- In cadrul coaliției PSD-ALDE bubuie un scandal de proporții, scandal generat de cooptarea in ALDE a fostului deputat PDL, Dan Pasat, condamnat la trei ani de inchisoare. Senatorul PSD, Niculae Badalau, a explicat ca nu va sta la aceeași masa cu Pasat, in cadrul ședințelor de coaliție de la Giurgiu.…

- Avocatii care il reprezinta pe fostul lider politic al sarbilor din Bosnia, Radovan Karadzic, au facut apel luni la retragerea sentintei de 40 de ani de inchisoare, sub acuzatii de genocid, si au cerut deschiderea unui nou proces, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fostul deputatul PLDM, Chiril Lucinschi a fost condamnat la 5 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul fraudelor bancare. Sentinta a fost pronuntata de magistratii Judecatoriei Buiucani si este cu drept de apel.