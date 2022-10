REVOLTĂTOR! Pește cu paraziți, depistat în școli și grădinițe. ANSA nu a luat măsuri drastice Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a efectuat mai multe controale in cadrul unitaților de alimentație publica de tip inchis (gradinițe, școli, centre de plasament). In cadrul controalelor, au fost prelevate probe de produse alimentare, materie prima, inclusiv pește congelat, utilizate in organizarea procesului de alimentație, transmite Realitatea.md . Astfel, ANSA anunța despre depistarea a 3 loturi neconforme de pește congelat. Peștele era contaminat cu paraziți vizibili neviabili. „In urma obținerii rezultatelor de laborator, conform prevederilor legale, peștele neconform… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

