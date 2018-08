Stiri pe aceeasi tema

- Cine este mama celor doua fetite din Galati abandonate și lasate sa moara de foame intr-un focar de infectie. Este vorba despre Tania M. care a ales sa plece la București alaturi de un alt barbat pentru a-și reface viața, lasandu-și copilele intr-o stare deplorabila. Mama fetițelor este cautata de autoritați…

- Copilele au fost gasite de o vecina. Erau bolnave si intr-o mizerie de nedescris si au fost internate la Spitalul de Copii. Tatal micutelor era plecat la munca pe un santier de constructii, in vreme ce mama acestora, pe nume Tania Mercedes Mitu, a fugit la Bucuresti cu amantul.

- Doua fetițe din Galați care au fost gasite singure in casa, intr-o mizerie de nedescris, dupa ce o femeie a postat pe Facebook imagini cu condițiile inimaginabile in care fusesera lasate copilele de catre mama lor au fost luate in regim de urgența de catre reprezentanții Protecției Copilului. Imaginile…

- In sezonul 2018, in perioada 2 mai-31 iulie, s-au inregistrat 12 cazuri de infecție cu virusul West Nile, dublu fața de 2017, potrivit rapoartelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. In acest an nu s-a inregistrat niciun deces, in schimb, in 2017 au fost pana la…

- Emilie, o romanca revenita din Franta, s-a trezit cu un masturbator intr-un lift din Bucuresti. Cazul a fost insa clasat de politistul Radu Chiper si de procurorul Catalin Galcea, dintr-un motiv revoltator

- Multi dintre profesori s-au plans ca subiectele de la examen au fost grele. ...click aici ca sa vedeti subiectele de la Titularizare 2018, pentru fiecare materie >> Spre exemplu, in Galati, doi profesori au fost eliminati din examen pentru tentativa de frauda. Unul dintre ei a fost surprins pe banca…

- Pagube produse de fenomenele hidro-meteorologice periculoase au fost semnalate in ultimele 24 de ore in 44 de localitati din 16 judete ale tarii, a informat sambata Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). "Pompierii militari au intervenit, in ultimele 24 de…