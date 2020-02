Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 46 de ani este cercetat pentru comiterea infractiunii de viol, el fiind acuzat ca a agresat-o pe fiica minora a concubinei sale, o adolescenta cu dizabilitati, potrivit Agerpres. Potrivit politistilor, femeia si-ar fi lasat fiica in grija partenerului, iar cand s-a intors, fata i-a relatat…

- Doua echipaje de pompieri din Oradea au intervenit, marti, la un bloc de locuinte din municipiu, dupa ce o femeie a sesizat ca ea si fiica ei se simt rau, in urma unei deratizari facute in imobil. Masuratorile nu au indicat prezenta unor substante periculoase in aer, dar pompierii au ventilat locuintele…

- O femeie este acuzata ca și-a strans fiica de gat, dupa care a sarit de la etajul 8, dupa ce a avut o cadere psihica. Maria, in varsta de 29 de ani, se lupta cu o boala nemiloasa de ceva vreme, iar povara ar fi ajuns sa-i puna capac.

- Pentru prima data, in fruntea Garzii civile din Spania a fost numita o femeie, a anuntat vineri intr-un comunicat guvernul premierului socialist Pedro Sanchez, transmit AFP si EFE potrvit Agerpres Maria Gamez, in varsta de 50 de ani, care ocupa postul de subprefect al provinciei Malaga, din Andaluzia,…

- Fiica cunoscutului om de afaceri clujean Radu Mureșan, patronul unei firme de paza și protecție, a fost gasita moarta in propriul apartament cu cateva zile inainte de Craciun. Descoperirea a fost facut chiar de mama fetei. Venise la locuinta acesteia dupa ce nu mai reusea sa dea de ea, scrie presa locala.…

- Isi traieste ultimele trei zile de libertate, inainte sa fie inchis pentru opt ani. Radu Ionut Iorga este acuzat ca si-a violat fiica vitrega, in varsta de 13 ani. Insa acest lucru, sustine barbatul, nu s-ar fi intamplat niciodata! Omul povesteste ca fata ar fi vrut sa se razbune pe el, ba chiar sustine…

- O femeie din București a anunțat, prin 112, marți, 18 noiembrie, ca mama sa, care locuiește in Scornicești, a disparut de la domiciliu, ultima data fiind vazuta luni, 18 noiembrie, in Slatina. Fiica a alertat autoritațile, femeia disparuta fiind cautata la aceasta data. Fiica a facut un apel si pe Facebook.…

- O femeie din Uganda s-a maritat cu trei barbați deodata dupa un mariaj monogam eșuat. O femeie de 36 de ani din Uganda a facut senzație in presa din țara sa dupa ce s-a maritat cu trei barbați deodata, in urma eșuarii unei relații monogame. Fiica a unui pastor creștin din comunitatea Teso, Ann Grace...…