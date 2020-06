REVOLTATOR! Militari din Republica Moldova care defileaza in Piata Rosie. Comemoreaza anexarea Moldovei?”. Militari moldoveni au participat la parada de la Moscova

75 de militari din subdiviziunea de elita a Armatei Nationale a Moldovei au participat, miercuri, la parada militara de Ziua Victoriei, din Piata Rosie, de la Moscova. Andrei Caramitru are o reactie foarte dura fata de autoritatile de la Chisinau. „Ce ticalosie. Militari din Republica Moldova care defileaza in Piata Rosie ca sa comemoreze actele de razboi ale Armatei Rosii in al doilea razboi mondial. Adica ce comemoreaza? Anexarea Moldovei? Miile de tarani impuscati de armata rusa cand fugeau catre Romania si aruncati in gropi comune? Sutele de mii de moldoveni trimisi in Siberia si care nu s-au…