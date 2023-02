Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți angajați de la Spitalului Militar Regina Maria din Brașov și Spitalul de Urgența Sfantul Spiridon din Iași, intre care și medici, sunt cercetați intr-un dosar in care ar fi pus in pericol viețile a nu mai puțin de 170 de bolnavi carora le-au montat dispozitive luate de la morți. Polițiștii…

