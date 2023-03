REVOLTĂTOR! „Lasă labele jos. Măgăroiule”. Copiii de la o grădiniță din Bălți, bătuţi și umiliţi de educatoare și dădacă Tratament inuman la o gradinița din Balți. Doua angajate ale instituției sunt acuzate ca ii bateau și ii injurau pe copilași. Procurorii fac cercetari, dupa ce au primit inregistrari audio din care se ințelege clar ca copiii sunt palmuiți și injosiți de cele care urmau sa le dea educație, transmite TVN.md . „Sta ca un trantor și se pișa in pat, vezi ce atitudine el are, 2 ani, el se uita la asta, magaroiule ce ești.” „lasa labele celea jos, ai z###t pe toți deam, atata bocanești.” „Ridica mainile in sus, chișoarca ce ești tu, fu puturosule.” „Lasa mai scaunul, lasa mai scaunul cela, inchide gura.”… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

