- Un copil in varsta de 4 ani din judetul Gorj a fost scris cu pixul pe fata de educatoare, pentru ca cel mic nu a indeplinit sarcinile care ii reveneau la gradinita si a fost neascultator. Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) a deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.