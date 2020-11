Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat mort din cauza COVID-19, la Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" din Lugoj, a fost tinut intr-o remorca neinmatriculata, in spatele spitalului, iar familia acestuia a fost obligata sa achite 1200 de lei pentru a ridica trupul neinsufletit, scrie Ziarul Hunedoara. DSP Timiș a venit cu precizari…

- Doi pacienti in stare grava din Sibiu, diagnosticati cu COVID-19, au ajuns la o clinica din Germania, cu avioane platite de ei, din cauza ca spitalele publice in care erau internati, Spitalul Militar de Urgenta si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, nu au ECMO, adica ”plaman articial” functional, potrivit…

- Un tribunal din Emiratele Arabe Unite a condamnat doua persoane, inclusiv un jurnalist de televiziune, la doi ani de inchisoare pentru o știre „fabricata” cu privire la moartea cauzata de Covid-19 a cinci membri ai unei familii, a informat presa de stat, conformt The Guardian. O investigație jurnalistica…

- Toate paturile de Terapie Intensiva din municipiul Iasi care trateaza bolnavi de Covid-19 sunt ocupate, sefii sistemului sanitar iesean cautand solutii pentru internarea cazurilor grave in spitale din alte localitati, informeaza News.ro. Cele 41 de paturi la ATI disponibile in spitalele din municipiul…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. El a intrat in izolare și susține ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala…

- Persoanele cu grupa sanguina O pot fi mai puțin vulnerabile la Covid-19 și au o probabilitate redusa de a se imbolnavi grav, potrivit a doua studii publicate miercuri, citate de CNN. Experții spun ca este nevoie de mai multe cercetari. Cercetarea ofera dovezi suplimentare ca grupa de sange poate juca…

- Unul dintre principalele spitale COVID din țara, Institutul „Marius Nasta” din București, a fost atacat joi seara de rudele furioase ale unui tanar infectat cu coronavirus care a murit in unitatea medicala, conform Digi24. Conform managerului Beatrice Mahler, rudele furioase au incercat sa intre pe…

- Elon Musk spune ca el și familia sa nu vor primi un vaccin impotriva coronavirusului atunci cand serul va fi disponibil, argumentand ca nici el și nici copiii sa nu sunt in zona de risc pentru Covid-19. Miliardarul a facut anunțul intr-un episod din „Sway”, un podcast gazduit de Kara Swisher, publicat…