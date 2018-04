Stiri pe aceeasi tema

- Paștele il va gasi anul acesta pe Macanache alaturi de parinții și iubita sa, dupa ce, in ultima perioada, artistul a incercat sa se imparta intre familie și proiectele in care este implicat.

- Nu numai ca se moare cu zile la noi în țara, dar se moare si în chinuri. Aproape 200.000 de români au nevoie anual de îngrijiri paliative, însa prea putini pacienți beneficiaza de acest tip de asistența.

- Statul roman a eșuat lamentabil in ultimii ani nu numai sa-i readuca in țara pe cei deja plecați, ci și sa-i țina pe loc pe cei abia ieșiți de pe bancile școlilor. Perspectivele sunt clare: mulți dintre ei nu au niciun gand sa se mai intoarca vreodata. An de an, Vasluiul și Romania pierd tineri valoroși…

- Fiica cea mare a lui Liviu Varciu, imagine de colecție alaturi de parinții ei.Carmina s-a intors cu mama ei la Arad, dupa ce o perioada a locuit impreuna cu tatal ei. Fata a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant. Carmina a impartaștit cu prietenii virtuali de pe Instagram o fotografie…

- Petronela, fetița de 8 ani bolnava de cancer, a fost condusa pe ultimul drum, sambata (17 februarie). A fost jale mare in localitatea Raducaneni, la inmormantarea micuței care a impresionat o țara intreaga cu povestea ei trista. Coroanele de flori au fost purtate pe brațe de mai mulți copii, prieteni…

- Fetita a murit dupa aproape doua luni de la evaluarea facuta de pediatrii timisoreni in vederea unui transplant de celule stem. Medicii au confirmat atunci observatiile doctorilor ieseni potrivit carora starea minorei era critica.

- Un cuplu din Florida și-a mințit baiatul in varsta de 13 ani ca a fost diagnosticat cu cancer cerebral in stadiu terminal, pentru a se imbogați. Cei doi au fost reținuți și puși sub acuzare. „Copilul și-a petrecut ultiele opt luni crezand ca va muri de cancer cerebral”, au declarat surse din…