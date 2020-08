Stiri pe aceeasi tema

- Fotografiile facute de o pacienta internata in Spitalul Clinic Județean Sibiu arata cat de sarac este meniul oferit bolnavilor. In una din imagini este micul dejun, format din margarina și pate, iar in alta este caserola pentru cina, cu cinci biscuiți și doua triunghiuri de branza topita.

- O femeie de 38 de ani, insarcinata in 28 de saptamani, a murit din cauza complicațiilor suferite de la infecția cu SAR-CoV-2. In momentul in care s-a internat la Spitalul Judetean Arad, gravida era asimptomatica, iar apoi starea s-a agravat și a fost transferata la Timișoara. Pe drum, insa, a murit,…

- Singurul pacient infectat cu coronavirus din Campina, județul Prahova, s-a externat zilele trecute, insa odata cu externarea a vazut și cat au costat cele 7 zile de spitalizare, iar șocul a fost mai mare decat la aflarea veștii ca este pozitiv cu coronavirus. Factura fabuloasa pentru un bolnav de coronavirus…

- Imagini teribile au fost surprinse azi in Oravița, oraș din Caraș-Severin. Apa s-a scurs de pe versanți și a inundat opt strazi din localitate și trei strazi in Ciclova Montana. 30 de gospodarii din Oravița, 6 din Ciclova Montana și doua din Ciclova Romana sunt afectate de inundații. Drumul Județean…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air si-a redeschis bazele de la Sibiu si Timisoara, iar de vineri, 19 iunie, redeschide baza din Craiova, informeaza un comunicat al operatorului aerian.Potrivit sursei citate, pasagerii pot rezerva zboruri pe un total de 35 de rute catre Germania, Austria si Elvetia.…

- Medicul Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, a precizat ca, pana in prezent, au fost testati 60 de angajati ai unitatii, iar zece dintre ei, noua asistente medicale si un medic rezident, au fost depistati pozitiv. Citește și: Copil infectat cu coronavirus, operat pentru…