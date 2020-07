Tirul de terapie intensiva mobila din curtea Spitalului Județean din Ploiești este folosit de cateva zile pentru tratamentul pacienților bolnavi de COVID-19 intrucat secția ATI COVID este plina, transmite TVR . Medicii au solicitat unitatea suport de la DSU ca sa nu intre in blocaj și sa fie nevoiți sa trimita cazurile de COVID in alte județe dupa ce numarul infectarilor din Prahova a crescut veriginos. Daca inainte de relaxarea din 15 iunie, erau 86 de cazuri de infectare cu Sars-Cov-2 in Prahova, acum sunt aproape 760. ”Reluarea turismului pe Valea Prahovei iși spune cuvantul. O parte a…