Stiri pe aceeasi tema

- Nou incident revoltator la RATB. Un bebelus de un an a fost la un pas sa fie ranit grav, dupa ce un sofer neatent, de pe linia autobuzului 601 din Capitala, a închis usile peste caruciorul în care acesta se afla.

- Momente de groaza intr-un autobuz din București. Un șofer RATB a inchis usile peste un bebeluș aflat in carucior, in timp ce tatal lui il urca in vehicul. Șoferul este acum cercetat disciplinar.

- Tatal copilului a povestit pe pagina sa de socializare ca se afla in autobuzul 601, iar in momentul in care incerca sa se urce cu caruciorul in mijlocul de transport soferul a inchis usile. Barbatul a tipat ca soferul sa se opreasca. Intre timp, cei de la RATB au pornit o ancheta, iar daca…

- Tatal copilului a povestit pe pagina sa de socializare ca se afla in autobuzul 601, iar in momentul in care incerca sa se urce cu caruciorul in mijlocul de transport soferul a inchis usile. Barbatul a tipat ca soferul sa se opreasca. Intre timp, cei de la RATB au pornit o ancheta, iar daca…

- Nou incident revoltator la RATB. Un bebelus de un an a fost la un pas sa fie ranit grav, dupa ce un sofer neatent, de pe linia autobuzului 601 din Capitala, a inchis usile peste carucuiorul in care acesta se afla, informeaza Antena 3.

- Nou incident revoltator la RATB. Un bebelus de un an a fost la un pas sa fie ranit grav, dupa ce un sofer neatent, de pe linia autobuzului 601 din Capitala, a inchis usile peste carucuiorul in care acesta se afla, transmite Antena3.ro. In urma incidentului, copilul in varsta de un an, a ramas captiv…

- Un nou incident revoltator ii are ca protagoniști pe șoferii de la RATB. Un bebelus de un an a fost la un pas sa fie ranit grav, dupa ce un sofer neatent, de pe linia autobuzului 601 din Capitala, a inchis usile peste caruciorul in care acesta se copilul.

- Foto: ISU Dambovița Accident rutier inoaptea trecutain municipiul Moreni. Șoferul unui microbuz nu a adaptat viteza la condițiile de drum Post-ul MORENI: Șoferul unui microbuz, prins intre fiarele mașinii, dupa cionirea cu un autobuz apare prima data in Gazeta Dambovitei .