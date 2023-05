Revoltător! Bătrân de 70 ani, bătut în autobuz Un batran de 70 de ani a fost lovit cu brutalitate de un barbat, intr-un autobuz din Bistrița, conform jurnaliștilor de la Bistriteanul, care publica imaginile cu agresiunea. De altfel, clipul a fost filmat de unul dintre calatori, care nu a intervenit. The post Revoltator! Batran de 70 ani, batut in autobuz appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

