- Autoritațile anunța ca, pana astazi, 25 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 43.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De precizat, 25.373 de pacienți au fost declarați vindecați pana azi și 3.106 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. …

- Sistemul medical modular de izolare și tratament (SMMIT) Timișoara, care funcționeaza ca secție externa de Boli Infecțioase a Spitalului Clinic Militar de Urgența ”Dr. Victor Popescu” din localitate, și-a inceput activitatea medicala de tratare a...

- Persoanele care s-au vindecat de COVID-19 isi pot pierde imunitatea la boala in cateva luni, conform unui studiu care arata ca virusul ar putea reinfecta oamenii an de an, asa cum se intampla cu racelile obisnuite, scrie The Guardian. Oamenii de stiinta de la King’s College London au analizat raspunsul…

- COVID-19 poate avea efecte grave asupra creierului și a altor organe. Acest lucru a fost confirmat și de reputatul doctor infecționist Virgil Musta, care le-a transmis romanilor un mesaj ingrijorator!

- NHS -National Health Service (Sistemul de Asistenta medicala de stat) a ales-o ca simbol reprezentativ in an de pandemie pentru munca si aplecarea fata de oameni. Intr-o campanie nationala care celebreaza 72 de ani de la infiintarea NHS, imaginea romancei troneaza pe cladiri monumentale, in cele mai…

- Optsprezece persoane diagnosticate cu Covid-19 la un centru privat pentru ingrijirea persoanelor varstnice din Craiova au fost internate in spital, iar centrul a intrat in carantina. La Terapie Intensiva nu mai sunt locuri.Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Dolj, Stefan…

- Se intampla in Romania, in stare de alerta. Sute de oameni nu au parte de tratament medical, din cauza ca unele spitale au fost blocate fiind declarate spitale suport COVID-19, doar ca din ele lipsesc pacienții, iar cei care chiar au probleme de sanatate sunt trimiși acasa. Doar 18 pacienti sunt…

- Chirurgul Ivan Șleahtințchii, ce activa la spitalul din Ceadîr-Lunga a murit de la COVID-19. În ultimele perioada s-a aflat în stare grava, informeaza portatul nokta.md Acesta ar fi al 10-lea cadru medical rapus de coronavirus. Informația nu a fost confirmata deocamdata…