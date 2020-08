Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Italiei si sase ministri sunt cercetati penal pentru cum au gestionat pandemia de coronavirus. Cabinetul condus de Giuseppe Conte a fost anunțat, joi, ca va fi anchetat cu privire la felul cum a gestionat criza sanitara in ultimele luni. Procuratura Romei a deschis aceasta ancheta la sesizarea…

- Oficialii greci au anunțat ca, incepand de marți, barurile, terasele și restaurante din unele dintre cele mai importante destinații turistice se vor inchide pe timpul nopții, ca urmare a creșterii numarului de noi cazuri de Covid-19. Zonele in care restaurantele si barurile vor fi inchise incepand de…

- Coalitia condusa de premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat joi ca nu va ceda in fata protestelor de strada care cer demisia guvernului, seful executivului cerand in schimb demisia a trei ministri, relateaza agentiile Reuters si EFE, conform Agerpres. Bulgaria a intrat in cea de-a șaptea zi de proteste,…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut sambata demisia guvernului, despre care a spus ca are un „caracter mafiot”, dupa perchezitii fara precedent la sediul presedintiei ordonate de parchet, acuzat de seful statului ca este instrumentalizat de premierul conservator Boiko Borisov, relateaza AFP,…

- Comisiile de evaluare au intocmit pana in prezent procese verbale de constatare a pagubelor produse de seceta pe o suprafata de 1,3 milioane de hectare, din cele 2,9 milioane care au fost insamantate in toamna anului trecut, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros,…

- Liderul Pro Romania, fost ministru al sanatații, Nicolae Banicioiu, cere demisia urgenta a lui Ludovic Orban, dupa incidentul din Palatul Victoria, unde a fost surprins in imagini stand cu alți miniștri intr-un birou fumand și consumand bauturi alcoolice. Nicolae Banicioiu a cerut demisia lui Ludovica…

- Consecintele economice ale pandemiei de COVID-19 ar putea expune riscului saraciei pana la 86 de milioane de copii in plus pana la sfarsitul anului, potrivit unui studiu comun realizat de ONG-ul Save the Children si Unicef, relateaza joi AFP, scrie Agerpres. In total, numarul copiilor afectati de saracie…

- In plina stare de alerta, cand au fost ridicate restricțiile de deplasare in interiorul localitații, iar oamenii au dat buluc in parcuri sa se distreze sau sa se relaxeze, Romania a raportat cel mai mic numar de infectari in 24 de ore, din ultimele 2 luni. Pana astazi, 17 mai, pe teritoriul Romaniei,…