Stiri pe aceeasi tema

- Leonard Orban, fratele mai mic al lui Ludovic Orban și consilier prezidențial in echipa lui Iohannis, a fost eliberat, marți, din funcție. Plecarea lui s-a produs chiar in ziua in care fosul lider PNL și-a anunțat demisia din grupul parlamentar liberal. Klaus Iohannis a semnat decretul privind eliberarea…

- Radu Paraschivescu s-a enervat la culme din cauza crizei politice si sanitare in care se afla Romania. Scriitorul vrea sa faca un gest extrem si sa renunte la decoratia primita de la Administratia Prezidentiala. In 2020, Radu Paraschivescu a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler,…

- Criza politica pe care o traverseaza Romania, dar și atitudinea pe care o are Klaus Johannis, președintele Romaniei, l-au dezamagit profund pe scriitorul Radu Paraschivescu. Omul de cultura se gandește serios sa renunțe poate la cea mai inalta distincție pe care a primit-o pana acum. Este…

- Ieșirea liberalilor din alianța cu social – democrații, dupa trei ani de Uniune Social – Liberala (USL) s-a datorat și intervenției „permanente” din partea SRI, susține Liviu Dragnea, fostul președinte al PSD. In februerie 2011, USL era fondata de liderii Victor Ponta (PSD), Crin Antonescu (PNL) și…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, amintește faptul ca președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia din funcția de premier dupa incendiul din Colectiv, iar acum, cand liberalii sunt la guvernare nu au facut nimic pentru a imbunatați situația din spitale, care ard unul dupa altul. Ponta considera…

- Chiar de Ziua Pompierilor din Romania, presedintele Romaniei a acordat colonelului Csilik Alexandru Adrian, Ordinul „Barbație și Credința” in grad de Cavaler, cu insemn pentru militari.

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Romania TV , ca refacerea USL (alianta intre PNL si PSD), este solutia „cea mai buna dintre cele rele”. „Ati vrea sa refaca USL-ul. Pe vremea USL-ului si-a primit toata lumea pensiile, salariile. Am scazut impozitele. Tara nu e guvernata. Nici nu…

- "Multe lucruri pe care le spun cei de la USR sunt justificate, lucreaza cu "materialul clientului". Florin Cițu ofera, prin comportamentul sau, posibilitatea acestei comparații, este evident ca tot ceea ce face el acum este pentru alegerile din partid și va dau un exemplu clar de ipocrizie. A fost pus…