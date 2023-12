Stiri pe aceeasi tema

- Instanța a decis! Vlad Pascu, tanarul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri in 2 Mai, va fi judecat pentru ucidere din culpa și fuga de la locul accidentului. Tatal Robertei, una dintre victimele tragicului accident, este revoltat de incadrarea faptei.

- Magistrații Tribunalului București au decis luni, 9 octombrie, inlocuirea masurii arestului preventiv cu controlul judiciar pentru Miruna Pascu. Decizia nu este definitiva și poate fi contesta.„Dispune inlocuirea masurii arestului preventiv cu masura controlului judiciar, pe o perioada de 60 de zile…

- Toata familia Pascu a fost trimisa in judecata de DIICOT. Este vorba despre Vlad Pascu și parinții lui, Mihai și Miruna Pascu. Va reamintesc ca Vlad Pascu, cel care a produs tragedia de la 2 Mai in urma careia au murit doi tineri nevinovați, și mama sa se afla in arest preventiv, in timp ce tatal tanarului…