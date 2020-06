Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și-au anunțat dorința de a nu „continua” negocierile de la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind taxarea marilor companii tehnologice, precum Google, Amazon, Facebook și Apple(GAFA). “O provocare”, a reacționat vizibil iritat ministrul ministrul francez al…

- Academia Romana, prin secția de științe economice, juridice și sociologice, propune naționalizarea Pilonului II de pensii, pozitarea progresiva a veniturilor și taxarea granzilor americani Google, Amazon, Facebook și Apple ca posibile soluții pentru evitarea unei crize majore și pentru refacerea postcriza…

- Pentru piețele de capital, dilema formei revenirii a fost deja soluționata: in SUA vorbim despre un V destul de clar desenat, cu toate ca a doua ramura a sa e ușor aplecata spre dreapta, ca și cum ar fi fost schițata intr-un mod puțin mai ezitant decat prima, se arata intr-o analiza realizata de XTB…

- bull; LPF desemneaza echipa ideala din jucatori care, in ultimul deceniu, nu au cucerit titlul in Romania bull; Cand FC Viitorul a devenit campioana, Ianis Hagi era la Fiorentinabull; In sondaj au intrat si alti fosti jucatori ai FC Viitorul, dar si unul fost la Sageata Navodari Pe pagina de Facebook…

- Parlamentul francez a adoptat, saptamana trecuta, proiectul de lege al deputatei Laetitiei Avia, pentru combaterea urii in mediul online. Sunt vizate actele de incitare la ura, violenta, injuriile cu caracter rasist sau chiar religios. Legea “Avia”, prin care in termen 24 de ore platformele si motoarele…

- Bursa din New York a încheiat pe plus sesiunea de luni înregistrând un ușor avans de peste 1%, în ciuda noului colaps al prețurilor petrolului, potrivit Reuters. Reducerea continua a masurilor de izolare în mai multe state americane ofera investitorilor motive de…

- Jean-Michel Jarre, presedinte al Confederatiei internationale a societatilor de autori si compozitori (Cisac), a declarat pentru AFP ca, pentru a sustine artistii afectati de criza, ca trebuie "taxate marile companii digitale pentru a reechilibra lucrurile", potrivit news.ro."Este nevoie de…

