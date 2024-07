Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii vor putea primi despagubiri intre 200 si 250 de euro pe hectar pentru culturile distruse de seceta in acest an, suprafata calamitata pana in prezent fiind de aproape doua milioane de hectare la porumb si floarea-soarelui si de 100.000 de hectare la grau si rapita, a declarat, pentru AGERPRES,…

- Despagubiri intre 200 si 250 de euro pe hectar, pentru culturile distruse de seceta. Peste 2 milioane de hectare, afectate Despagubiri intre 200 si 250 de euro pe hectar, pentru culturile distruse de seceta: Suprafata calamitata pana in prezent este de aproape doua milioane de hectare la porumb si…

- • Seceta pedologica puternica și extrema se manifesta pe toata suprafața agricola din județ N.Dumitrescu Ca și in alte zone din țara, și in Prahova, lipsa precipitațiilor și Codul roșu de caldura extrema au facut prapad in agricultura. Confirmarea a venit de la conducerea Direcției pentru Agricultura…

- Declarațiile au fost facute vineri, 14 iunie 2024, la ferma de vaci Panifcom de la Vladeni, judetul Iasi, care a aniversat 100 de ani de existența. The post REGANDIREA SISTEMULUI DE SUBVENȚII Fermierii din Ungaria primesc subventie dubla pe litrul de lapte, fața de romani first appeared on Informatia…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, considera ca 2024 va fi un an agricol „foarte bun” chiar daca sunt anumite zone afectate de seceta. Suprafata calamitata pana in prezent nu depaseste 200.000 de hectare din cele aproape sapte milioane de hectare insamantate in toamna anului…

- Vremea extrema a dus la o situație fara precedent, in agricultura. Din cauza secetei, recolta este uscata complet, iar fermierii sunt disperați. Graul care urma sa fie recoltat in mai puțin de o luna se transforma in hrana pentru animale

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat ca interdictia cerealelor ucrainele in Romania nu va expira, el precizand ca a fost de multe ori in Portul Constanta si poate sa ii asigure pe fermierii romani ca anul acesta au dane separate pentru exportul de cereale.

- Banca Mondiala susține ca țarile bogate ar trebui sa reduca ajutoarele pentru crescatorii de animale pentru a ajuta la reducerea poluarii create de consumul de carne și lactate. Se dau 2.000 de lei de la stat pentru cei care cresc aceasta rasa de animal. Cererea se depune pana la data de 30 iunie 2024…