Revolta unui economist: Știți câte companii are statul român? 800! Vor să mai facă Economistul Bogdan Glavan critica in termeni foarte duri ordonanța urgența care permite statului roman sa sa inființeze noi companii, la propunerea ministerelor de resort. ”Guvernul a dat OUG sa inființeze noi companii de stat. Știți cate companii de stat au Ungaria și Polonia? 300-400. Știți cate companii de stat au Cehia, Slovacia, țarile baltice? Cateva zeci. Știți cate companii de stat au Franța, Germania? Cateva zeci. Știți cate companii de stat are Coreea, unde au fost recent domnii Ciuca și Ciolacu și s-au intors mai ințelepți? 50. Știți cate companii de stat are Romania? 800. Și ai noștri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

