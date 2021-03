Stiri pe aceeasi tema

- FC Farul a fost nemultumita profund de arbitraj in meciul cu CSM Slatina, incheiat la egalitate. "Marinarii" mai au de jucat doua meciuri in sezonul regular, dar asteapta si trei puncte de pe urma partidei cu U Cluj. Au trecut mai mult de trei luni, iar comisiile federale nu au luat inca nicio decizie…

- Inainte de etapa a 18 a a Ligii a 2 a, FC Farul se afla pe locul 11 in clasament, dar la doua puncte de pozitia a sasea. Primul gol al lui Liviu Mihai la Farul intr un meci oficial de la revenirea mijlocasului pe litoral le a adus "marinarilor" trei puncte. Sambata, echipa constanteana intalneste in…

- "Marinarii" au invins una dintre contracandidatele la accederea in turneul play off.Aflate in cursa pentru calificarea in turneul play off al Ligii a 2 a, FC Farul Constanta si Viitorul Pandurii Tg. Jiu s au intalnit, astazi, pe litoral, in etapa a 17 a de campionat.Partida s a incheiat cu victoria…

- Partida FC Farul Viitorul Pandurii Tg. Jiu se joaca duminica, 28 februarie. Echipa de pe litoral ocupa locul 12 in clasament, cu 21 de puncte, asteptand alte trei puncte din meciul cu U Cluj. In etapa precedenta, Farul a remizat in deplasare cu Dunarea Calarasi. FC Farul Constanta sustine duminica,…

- Rezultate inregistrate, sambata, in etapa a XVI-a a Ligii a II-a: Csikszereda Miercurea Ciuc – CSM Resita 2-0 Citește și: Marian Ceaușescu l-a intampinat pe Ioan Niculae la sosirea pe aeroport! ‘Pușcariașule, sa stai acolo pana imi vad eu ceafa!’ . Aerostar Bacau – Unirea Slobozia…

- Momentan, FC Farul se afla pe locul 12 in clasament, cu 20 de puncte, la trei lungimi de pozitia a sasea, ultima care duce in play off. "Marinarii" asteapta insa alte trei puncte de pe urma meciului cu Universitatea Cluj. Pana la finele sezonului regulat, echipa de pe litoral mai are de jucat cinci…

- Tiberiu Curt considera ca FC Farul a gestionat in general bine situatia generata de pandemia de coronavirus. In cursa spre play off, "marinarii" au in continuare de disputat cinci finale. Dupa reunierea lotului, echipa va merge intr un cantonanent, dar varianta Turcia a cazut. FC Farul Constanta ocupa…