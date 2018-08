Stiri pe aceeasi tema

- Un batran de 83 de ani din Iași a murit in apropiere de un cabinet medical, iar martorii spun ca medicul de familie ar fi refuzat sa-l ajute. Oamenii au chemat o ambulanta, batranul a fost intr-o prima faza resuscitat, dar in cele din urma a murit la spital. Medicul și-a justificat lipsa de reactie.…

- Joi, 2 august, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a vizitat si Spitalul Orasenesc „Sf. Dimitrie” din Targu-Neamt, fiind insotita de presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene. Acestia au fost intampinati de catre primarul Daniel Harpa, managerul spitalului, dr. Florin Apostoae, directorul…

- Pana prin ’89, daca iți venea cineva din America, prima intrebare era … daca nu ți-o adus o pereche de blugi. Și-o ținut o vreme buna daca nu cumva și azi mai e valabila, ca o pereche de nadragi americani orighinali o ajuns cam cat juma de chenzina și nici așa nu-i sigur daca nu cumva-s facuți prin…

- Cateva zeci de persoane au traversat pe trecerea din dreptul societatii de asigurari de Uniqa, situata pe strada Gavriil Musicescu, in apropierea Colegiului National de mai multe ori si au blocat masinile. De asemenea, protestul nu a fost bine primit de catre soferi din cauza aglomeratiei create. Oamenii…

- Politisti din cadrul Postului Simnicu de Sus au organizat, ieri, o acțiune pe linia prevenirii faptelor de inșelaciune in localitate. Oamenii legii s-au deplasat in satul Cornetu, unde au prins in flagrant o femeie de 55 de ani si pe ...

- Un barbat a fost gasit fara viata in dreptul unui mormant din Cimitirul Eternitatea, din Iasi. Descoperirea socanta a fost facuta de o femeie venita sa aprinda o lumanare, potrivit Romania TV.Oamenii legii spun ca batranul avea semne vizibile de violenta pe corp si au deschis o investigatie pentru crima.…

- Medicina a fost mereu un domeniu rezervat specialiștilor. Asta pentru ca in acest domeniu este nevoie de foarte multa munca, dedicare și pasiune din partea studenților pentru a absolvi. Aceștia trebuie sa invețe și sa se pregateasca ani de zile și nici așa nu pot fi siguri ca vor deveni la final doctori.…

- Mai mulți martori oculari au susținut ca semaforizarea funcționa eronat la acea trecere de nivel cu cale ferata. Oamenii susțin ca semaforul indica culoarea alba, de trecere, doar semnalul acustic funcționand. Atat autoritațile sosite de la fața locului, cat și procurorii de la Parchetul…