Stiri pe aceeasi tema

- 4,6 milioane de tone de grau romanesc au fost vandute la export intre 1 iulie 2022 – 25 iunie 2023, anul comercial urmand sa se incheie la 30 iunie, transmite publicația specializata Lanțul Alimentar . Producția de grau romanesc in vara anului 2022 a fost estimata la 9,1 milioane tone. Rezulta ca importurile…

- Adevaratul vinovat din cazul Simonei Halep. Ies la iveala dezvaluiri absolut socante dupa procesul de la Londra. CITESTE SI Revoltele continua in Franța, dar iși reduc intensitatea dupa inmormantarea lui Nahel / Restricții multiple la nivelul intregii țari 08:31 266 Incendiu la un bloc de garsoniere…

- Marile lanturi comerciale au cazut de acord, in cadrul dialogului inceput cu guvernul, ca ar putea sa reduca voluntar preturile la raft la 10 categorii de alimente de baza. Anuntul a fost facut, ieri, de premierul Marcel Ciolacu, insa discutiile vor continua. Pentru ca reducerea sa devina realitate…

- Ionut Stroe taie elanul lui Marcel Ciolacu privind impozitare progesiva: Condiția ca aceasta sa fie introdusaPurtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni ca impozitarea progesiva ar fi chiar imposibil de aplicat in Romania, indiferent de vointa liderului PSD Marcel Ciolacu si a precizat…

- Ipoteza uluitoare in cazul de dopaj al Simonei Halep. S-a dezlantuit pur si simplu inaintea procesului de la Londra. CITESTE SI Revolta in toata țara impotriva lui Alexandru Rafila: bolnavii de cancer ies in strada și dau in judecata MS, dupa ultima decizie luata de Rafila 08:41 197 Inalt oficial…

- Simona Halep, implicata intr-un nou scandal urias. Ultimul anunt a starnit o mare revolta in randul fanilor unei mare rivale a romancei. CITESTE SI Un ciclon mediteranean ameninta Romania / Cum va fi influentata prognoza meteo 08:41 958 Criza datoriilor amenința SUA, iar discuțiile sunt in impas.…

- Daca nu se reformeaza sistemul, nu se iau banii din PNRR. Și, daca nu se iau, șantierele și lucrarile incepute pe ideea ca „banii vor veni” nu vor fi platite exact in 2024, an electoral, a explicat un om din coaliție pentru ziar care este temerea principala, politic vorbind. Romania are termen pana…

- Un barbat roman in varsta de 52 de ani trece printr-o perioada grea a vietii sale, dupa ce a pierdut toti banii pe care a reusit sa-i agoniseasca in Franta, unde a muncit din greu pentru mai mult timp. El s-a incurcat cu o femeie mai tanara cu 29 de ani, care in cele din urma l-a parasit plecand in…