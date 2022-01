REVOLTA TĂCUTĂ A MAMELOR: „Nu știu cum Dumnezeu îi lasă sufletul!” Sfașietoare, veche de cand ma știu, de cand ii știu pe-ai mei și pe parinții lor cel puțin, o fraza strabate timpul romanesc și memoria noastra copleșitor, aproape cat ar putea pedepsi sufletele noastre chiar bunul Dumnezeu: „Nu știu cum Dumnezeu ii lasa sufletul!”. In tot circul politic al ultimilor ani, romanul cinstit, muncitor, care respecta legea a devenit ținta disprețului celor care traiesc bine speculand partia larga de corupție, hoție și analfabetism pe care o intrețin politicienii, cei stapanind cu cinism treburile țarii. Iar romanul nu mai are in putere decat, atunci cand… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pagina oficiala de pe Facebook a campaniei de vaccinare din Romania a publicat, marți, un material video care relateaza povestea dureroasa a primului pacient infectat cu SARS-CoV-2 care a fost salvat cu ajutorul unui plaman artificial la Spitalul Județean Timișoara.Barbatul, pe nume Iacob, nu este vaccinat…

- Primarul liberal al orașului Zlatna a provocat in acesta seara o surpriza de proporții, dupa ce a semnat listele AUR de demitere a președintelui Iohannis, in prezența liderului acestei formațiuni, George Simion. Primarul a susținut și un mic discurs inainte de a-și pune semnatura pe document, spunand…

- VIDEO| Silviu Ponoran, primarul PNL din Zlatna, discurs fulminat alaturi de George Simion, liderul AUR: „Vreau binele țarii, nu circul de acuma” Silviu Ponoran, primarul PNL din Zlatna, discurs fulminat alaturi de George Simion, liderul AUR: „Vreau binele țarii, nu circul de acuma” Primarul liberal…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, harta pe baza careia in Romania se vor acorda ajutoare regionale in perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2027, in cadrul Orientarilor revizuite privind ajutoarele de stat regionale

- Judecatorii de la Curtea de Apel București au decis, recent, expulzarea unui refugiat din Afganistan care se apucase sa promoveze terorismul pe teriroriul Romaniei. Este al patrulea caz, in ultimul an.

- „An de an, Ziua Naționala a Romaniei este un rasunet care ne trezește sentimentele patriotice. Dar este și dovada ca prin unitate și faptele noastre avem puterea sa cladim și sa recladim o țara. Nimic nu se face de la sine. Pentru Marea Unire din 1918, uniți au luptat și s-au jertfit sute de mii de…

- ,,Cu profund regret și durere in suflet anunțam trecerea in neființa a colegei noastre, dr. Raluca Olaru, șef laborator analize medicale la Spitalul CFR, vicepreședinte la Uniunea Sindicala SANITAS CFR și membru in Comisia de Medici a Federației SANITAS, care a pierdut lupta cu virusul ucigaș.Suntem…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis, sâmbata, dupa discutiile de la Palatul Victoria, ca politica formatiunii s-a axat, în ultimele trei decenii, pe reprezentarea intereselor si bunastarea comunitatii maghiare. Liderul UDMR a precizat ca a insistat ca în Programul de guvernare…