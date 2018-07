Stiri pe aceeasi tema

- Suplimentul sportiv conține opt pagini, toate color, cu o grafica de excepție, alocate meciului de sambata dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, programat la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Veți gasi informații inedite, declarații ale fostelor glorii, ale actualilor ...

- Federatia Româna de Fotbal a anuntat, luni, pe site-ul sau oficial, ca Supercupa României, programata la 14 iulie între formatiile CFR Cluj si Universitatea Craiova, se va disputa cu casa închisa."Supercupa României se va disputa cu casa închisa.…

- Senatorul Daniel Zamfir și-a anunțat, sambata, prin intermediul unei scrisori deschise, plecarea din Partidul Național Liberal. Intr-un text amplu, publicat pe pagina sa de Facebook, Daniel Zamfir explica...

- Ce șanse are Hermannstadt sa caștige Cupa Romaniei 2018. Formația sibiana este prima echipa din liga secunda care joaca finala Cupei Romanei dupa 36 de ani. In 1982, FC Baia Mare, din Divizia B, pierdea finala in fața lui Dinamo București, scor 2-3, pe fostul stadion ”23 August”. Fostul fotbalist Vasile…

- Virtual retrogradata in Liga a III-a cu doua etape inainte de incheierea sezonului in esalonul secund, conducerea Forestei a decis sa se desparta in aceste zile de mai multi jucatori.„Am hotarat sa reziliem contractele jucatorilor Razvan Began, Marius Matei, Vlad Opris, Mihai Musea si Ivan ...

- Președintele lui Dinamo, Alexandru David, a vorbit despre poriectul pus la cale in aceste zile la echipa, idee in care se implica și suporterii. Oficialul "cainilor" a comentat și reacțiile celor din proiectul actorului Razvan Oprea. "Nu trebuie sa uitam ca Dinamo a trait mult in ultimii ani prin…

- Dinamo a ajuns sa atraga in fiecare zi noi "investitori" care declara, in special prin intermediari, ca sunt interesați sa preia clubul de la Ionuț Negoița, apoi sa faca din clubul din Ștefan cel Mare o forța in Europa de Est. Suporterii nu mai știu ce sa creada și au ajuns sa fie dezbinați in ideile…