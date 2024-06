Stiri pe aceeasi tema

- Yungas Road din Bolivia, supranumit „Camino de la Muerte” (Drumul Morții) este considerat cel mai periculos drum din lume. Este, insa, și extrem de spectaculos și a devenit o atracție in sine. Peste 25.000 de turiști viziteaza anual drumul, fiind unul din obiectivele majore din zona capitalei La Paz.

- Erbicidare din elicopter in Petreștii de Jos, Satul Deleni, județul Cluj: Locuitorii Sunt nemulțumiți și speriațiUn video realizat de o clujeanca in care surprinde erbicidarea din elicopter in comuna clujeana Petreștii de Jos, satul Deleni, a starnit nemulțumirea și ingrijorarea localnicilor. In imagini…

- Mijlocasul Jude Bellingham a declarat, duminica seara, ca mereu intra pe teren fara teama si se bucura de fotbal, un sport pe care il iubeste foarte mult. El a marcat unicul gol al meciului Anglia - Serbia, scor 1-0, de la Campionatul European de fotbal, potrivit news.ro

- Nemulțumir printre avocații clujeni, legat de decizia luata de Baroul Cluj privind publicitatea: Creeaza o situație nefavorabila avocaților din Cluj fața de cei din alte județe Conducerea Baroului Cluj a starnit nemulțumire printre avocații clujeni dupa ce a adoptat o hotarare pe care unii dintre…

- Consiliul de administrație al Bancii Naționale a Romaniei, a decis, luni, menținerea dobanzii de politica monetara la 7 la suta pe an, ca efect al incertitudinilor privind evoluția viitoare a inflației, chiar daca rata anuala a inflației a scazut, in martie 2024, la 6,61 la suta, de la 7,23 la suta…

- Eclipsa totala de Soare nu a adus doar entuziasm in randul oamenilor, ci si drama. Este povestea unei astrologe americane obsedata de acest fenomen, care a ales sa isi omoare partenerul si sa isi raneasca copiii in ziua in care luna a acoperit soarele.

- Un caz șocant a avut loc in Italia! Un roman și-a aruncat iubita pe geam de la etajul patru. Femeia a fost descoperita a doua zi dimineata pe caldaram. Iata ce a transmis presa internaționala cu privire la acest incident care a șocat pe toata lumea!