Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea informatiilor referitoare la incidentele produse in Leeds, Regatul Unit, Ministerul Afacerilor Externe MAE precizeaza ca reprezentatii Consulatului General al Romaniei la Manchester si ai Ambasadei Romaniei la Londra continua sa acorde atentie prioritara cazului in care sunt implicati…

- UPDATE In urma implicarii sale in acest caz. MInisterul Afacerilor Externe a emis urmatorul comunicat:„In continuarea informațiilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cu privire la incidentele produse in seara zilei de 18 iulie 2024, in Leeds (UK), va comunicam ca demersurile realizate…

- UPDATE Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, pana la acest moment, Ambasada Romaniei la Londra si Consulatul General al Romaniei la Manchester nu au fost notificate cu privire la cetateni romani care sa fi fost arestati ca urmare a incidentului din seara zilei de 18 iulie. In plus, nu au fost primite…

- MAE a recționat la vestea ca mai mulți cetațeni romani au fost arestați in urma scandalului de la Leeds și anunta ca, pana la acest moment, Ambasada Romaniei la Londra si Consulatul General al Romaniei la Manchester nu au fost notificate cu privire la cetateni romani care sa fi fost arestati ca urmare…

- Intr-un comunicat transmis presei, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca Ambasada Romaniei de la Londra și Consulatul General al Romaniei din Manchester nu au fost notificate despre cetațeni romani care sa fi fost arestați dupa incidentele de pe 18 iulie, din Leeds.

- „Ministerul Afacerilor Externe, prin Consulatul General al Romaniei la Manchester, s-a autosesizat inca din seara zilei de 18 iulie 2024, in urma informațiilor din presa, și a intreprins demersuri pe langa autoritațile locale, serviciile sociale și comunitare din cadrul consiliului local Leeds. Consulul…

- Romani au fost implicati in incidente violente care au avut loc joi seara la Leeds, Marea Britanie, care par sa fi fost declansate de tentativa de preluare a unor copii in ingrijirea statului, relateaza vineri news.abplive.com . „Comunitatea romana versus politia antirevolta la Harehills, Leeds”, se…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei Romaniei la Luanda, Republica Angola, s-a autosesizat ca urmare a apariției informațiilor cu privire la decesul unei persoane și ranirea altor trei, la data de 15 iunie 2024, in apropierea orașului Goma, situat la frontiera cu Rwanda.Reprezentanții…