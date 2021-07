Stiri pe aceeasi tema

- Masura care a intrat in vigoare de la 1 iulie și care prevede ca șoferii de TIR si autocare vor intra in carantina daca nu sunt vaccinati anti-COVID, ii revolta pe aceștia. Guvernul a decis ca șoferii de TIR nevaccinați, care se intorc din zonele roșii și galbene, sa intre automat in carantina, fara…

- Revolta printre transportatori, dupa ce Guvernul a decis ca șoferii de TIR nevaccinați, care se intorc din zonele roșii și galbene, sa intre automat in carantina, fara nicio excepție. Masura a intrat in vigoare de la 1 iulie. Pentru ca mulți dintre șoferi nu s-au vaccinat anti-COVID, carantinarea lor,…

- Israelul introduce restricții dure din nou pentru calatorii care intra in tara din cauza creșterii numarului de infectari cu noul coronavirus.Imbolnavirile au crescut semnificativ in ultima saptamana, vineri fiind raportate 450 de cazuri noi, inclusiv 39 grave. Majoritatea cazurilor noi sunt provocate…

- Codul Rutier 2021. Ca pieton, mergand prin oraș, nu de puține ori ne lovim de mașinile parcate pe trotuar. In Codul Rutier exista penalizari pentru șoferii care fac asta, dar nu atat de drastice. Senatorii pregatesc un nou proiect care vine sa modifice, din nou, Codul Rutier. Noile masuri vin sa-i determine…

- Astrele le dau de furca anumitor semne zodiacale. Dupa o saptamana tensionata, cu ploi, vijelii și vreme posomorata, horoscopul european aduce alte vești proaste pentru cațiva dintre nativi. Cine sunt zodiila care vor suferi din cauza faptului ca Mercur este retrograd. Horoscop. Mercur retrograd aduce…

- BERBECS-ar putea sa aveti o problema de sanatate. Incercati sa nu mai faceti abuz de alimente grase si nesanatoase. La munca se anunta o saptamana agitata.TAUR Stresul de la munca va afecteaza relatiile cu cei din jur.

- Kim Jong Un a interzis purtarea blugilor rupti sau „skinny”, dar si a tunsorilor de tip „mullet” (specifice anilor ’80: parul tuns scurt in fata si lasat sa creasca lung la spate, sub forma de chica). Masura are ca principal scop mentinerea tineretului nord-coreean departe de tendintele „decadente”…

- Polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Alba anunța ca au amendat cu 2.000 de lei, un tanar din Cugir care nu a respectat masura carantinarii la domiciliu. Mai exact, in cursul zilei de marți, 4 mai, in timpul unei acțiuni de verificare a modului in care cetațenii respecta masurile de combatere…