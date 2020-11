Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 3 ani a murit din cauza COVID-19, la Brașov, potrivit ultimului raport al Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Surse medicale au declarat pentru MEDIAFAX ca baiețelul in varsta de 3 ani avea multiple alte afecțiuni. El s-a infectat cu COVID-19 și nu a mai putut fi salvat. Baiatul…

- „Cresterea economica a PNL e ca la Radio Erevan. Romania se afla in prapastie din punct de vedere economic, iar «marea crestere» cu care se lauda Orban este, in realitate, o mare scadere. Toate tarile europene au avut scaderi economice dramatice in primavara, insa majoritatea inregistreaza acum o revenire…

- Deși ar trebui, așa cum susține PSD, sa se intervina punctual cu testari și trecere la invațamant on-line acolo unde situația o impune, liberalii prefera sa inchida toate școlile din țara, nepasandu-le ca circa 800.000 de elevi nu au acces la internet și nici tablete. Unul dintre cele mai importante…

- "Noi nu dorim sa ne unim sa depasim aceasta criza. Sunt aceste dispute care vor continua. Eficienta Guvernului o vedem si pe aceasta. Eu am dorit un pact pentru sanatate de la presedinte. N-am primit inca raspuns. Fiecare dintre noi are dreptul de a gresi si de a se indrepta. Situatia din…

- Pacienții care se infecteaza in același timp cu virusul gripei și cu noul coronavirus pot face forme mai severe de COVID-19, anunța romania-actualitati.ro.Medicul primar Adrian Marinescu de la Institutul Național de Boli infecțioase "Matei Balș" din București a explicat ca vaccinarea antigripala…

- Primul soț al Adinei Alberts, bancherul olandez George Alberts, a murit la varsta de 66 de ani, din cauza infectarii cu noul coronavirus. Barbatul era internat la Institutul „Matei Balș” din București și se afla in coma de zece zile. La scurt timp dupa aflarea veștii ingrozitoare, Adina Alberts, fosta…

- Record de infectari cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore in Romania Foto: Gabriel Sava. Este record de infectari cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore în România. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica au fost raportate 2.158 de cazuri, dar numarul…

- "De cate ori pe zi credeți ca se dezinfecteaza un autobuz, troleibuz sau tramvai in București? Unul in care in fiecare zi urca sute de persoane, care ating scaune, bare de susținere etc. O singura data, noaptea cand ajunge in depou sau garaj!", a scris presedintele ALDE pe pagina sa de Facebook.…