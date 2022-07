Revoltă pe Aeroportul din Timișoara Zeci de turiști care au platit sa ajunga la plaja, in Turcia, la Antalya, au fost obligați sa aștepte 10 ore pe aeroportul din Timișoara si au aflat ca avionul lor nu mai pleaca la timp. Zborul era programat pentru luni, la 11:15. Pasagerii au fost anunțati ca are o intarziere. Ulterior, s-a anunțat ca de fapt zborul a fost anulat. „La aeroport ne-au dat un voucher de 35 de lei in contextul in care o apa costa 20 de lei și o salata e 35”, a declarat un pasager la News Hour with CNN. Avionul a plecat abia dupa 10 ore. Este un avion al unei companii de zbor din Turcia, iar toti cei care urmau sa… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

