- Ședința de Urgența la prefectura Capitalei pentru adoptarea noilor masuri de relaxare. Bucureștenii pot sa circule pe timp de noapte, sa mearga la terasa pana la miezul nopții sau sa mearga oricand la cumparaturi.De astazi nu vom mai purta masca in spațiile deschise. Este primul pas spre normalitate.…

- Ghid al Prefecturii capitalei pentru comercianti FOTO: Arhiva. Prefectura capitalei a emis un ghid pentru marile lanțuri de magazine, care are ca scop limitarea aglomerației. În momentul în care se atinge numarul maxim de clienți, cei care sunt afara vor fi opriți în fața centrului…

- Primaria Municipiului Constanta a solicitat operatorilor de retele de comunicatii sa inceapa etichetarea si cosmetizarea cablurilor Urmatorul pas il reprezinta dezafectarea firelor neetichetatePentru a scapa de multitudinea de cabluri care atarna de pe stalpi si care afecteaza imaginea orasului nostru,…

- Dupa șase ani de zile de la ultimul protest „al strazii” organizat in municipiu, Botoșaniul a dat in clocot iarași. Cei mai mulți dintre cei care au ieșit sa protesteze fața de masurile și restricțiile pandemice care parca nu se mai opresc, s-au organizat pe rețele de socializare. Protestul a fost autorizat…

- Circulatia trenurilor de metrou este afectata vineri de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, care au blocat calea de rulare, impiedicand pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri, anunța Metrorex. Compania spune ca „asa-zisul…

- Alin Stoica, prefectul Capitalei, a explicat motivul pentru care in prezent nu s-a luat masura impunerii carantinei pentru București, deși azi, rata de infectare a depașit pragul de 6 la mia de locuitori. In prezent 18 localitați din județul Ilfov sunt in carantina, dupa ce indicele de infectare a sarit…

- La prefectura Capitalei are loc la aceasta ora o sedința in care se discuta și scenariul carantinarii Bucureștiului, de duminica noapte, dupa ce numarul cazurilor de Covid-19 a explodat in ultimele...

- Orașele Paris și Nisa dar și un numar mare de regiuni ale Franței vor intra din nou in lockdown pentru o perioada de o luna, in contextul unei creșteri puternice a numarului de cazuri de imbolnavire cu Covid-19 și in urma suprasaturarii spitalelor, a anunțat prim-ministrul Franței, Jean Castex, joi,…