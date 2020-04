Rata noilor cazuri este in scadere, dar decizia guvernului a dus la o dezbatere aprinsa referitoare la modalitatea de a echilibra nevoile economiei si siguranta populatiei - in cazul acesta, al celor mai tineri cetateni. "Nu-mi voi trimite copilul, indiferent ce se va intampla", a spus Sandra Andersen, fondatoarea unui grup de Facebook denumit ''My kid is not going to be a Guinea Pig'' (''Copilul meu nu va deveni cobai'', n.red), care are peste 40.000 de urmaritori. "Cred ca multi dintre parinti isi spun 'De ce copilul meu trebuie sa fie primul care iese afara'", a spus acesta, mama a doua fete,…