Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a spus ca fortele sale au intrat din Ucraina in Rusia prin regiunea Rostov. A amenintat ca va distruge tot ce ii sta in cale in cazul in care va intampina opoziție din partea Ministerului rus al Apararii. El indeamna la revolta, dupa ce armata rusa i-ar fi ucis mai […]