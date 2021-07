Aproximativ 100 de oameni au protestat, marți, in fața sediului de la Rafinaria Rompetrol, din Navodari. Dupa explozia de la rafinarie in care un tanar de 32 de ani și-a pierdut viața, iar alți cinci au fost raniți, doi dintre ei grav, oamenii cer conducerii condiții de munca sigure. Muncitorii spun ca lucreaza in condiții […] The post Revolta la Petromidia dupa explozia care a ucis un om și a ranit alți cinci. Angajații cer condiții de munca sigure appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .